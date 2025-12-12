20-кратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира швейцарский теннисист Роджер Федерер примет участие в церемонии открытия Australian Open – 2026.

Федерер сыграет в выставочном матче «Битва первых ракеток мира», в котором, помимо него, также примут участие восьмикратный чемпион турниров «Большого шлема» американец Андре Агасси, двукратный победитель US Open австралиец Патрик Рафтер и двукратный чемпион мэйджоров Ллейтон Хьюитт. Мероприятие состоится на арене Рода Лэйвера 17 января.

Роджер Федерер является шестикратным победителем Открытого чемпионата Австралии. Легендарный швейцарец завершил свою профессиональную карьеру в сентябре 2022 года.