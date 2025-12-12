Скидки
«С нетерпением жду». Федерер — об участии в церемонии открытия Australian Open — 2026

20-кратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира швейцарский теннисист Роджер Федерер поделился эмоциями от предстоящего участия в церемонии открытия Открытого чемпионата Австралии – 2026.

«Кажется, что прошла целая вечность с тех пор, как я придумал фразу «Счастливый Большой шлем» для Открытого чемпионата Австралии, и она до сих пор вызывает у меня улыбку, когда я думаю обо всех моментах, которые я здесь пережил.

Я испытал столько эмоций на арене Рода Лэйвера… Радость от того, что я шесть раз поднял над головой чемпионский кубок, имел честь играть перед самим Родом Лэйвером, вызовы, которые я бросал, соревнуясь со своими главными соперниками, и всегда невероятную любовь и поддержку австралийских болельщиков.

Возвращение и победа на Открытом чемпионате Австралии в 2017 году — одно из самых дорогих воспоминаний о турнирах «Большого шлема» в моей карьере, а повторная победа в 2018 году стала ещё одной сбывшейся мечтой в Мельбурне. Я с нетерпением жду возможности снова приехать в Австралию и создать ещё больше фантастических моментов со всеми австралийскими болельщиками», – приводит слова Федерера пресс-служба Открытого чемпионата Австралии.

