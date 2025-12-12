Скидки
«Надеюсь стать третьим после Янника и Карлоса». Музетти — о мотивах изменений в ТШ

«Надеюсь стать третьим после Янника и Карлоса». Музетти — о мотивах изменений в ТШ
Комментарии

Восьмая ракетка мира итальянский теннисист Лоренцо Музетти рассказал, почему решил пополнить свой тренерский штаб новым специалистом и начать сотрудничество с Хосе Перласом, анонсировав это накануне.

«Я пополнил свою команду важной фигурой, такой как Хосе Перлас, который, как я считаю, может привнести что-то особенное наряду с моим верным Тартарини. Думаю, эта совместная работа поможет нам прогрессировать и позволит сделать следующий шаг, к которому я стремлюсь. Я надеюсь занять третье место в составе после Янника и Карлоса. В этом году мы увидели разрыв между нами и этими игроками. Приход этих ключевых фигур в команду призван сократить этот разрыв», — приводит слова Музетти We Love Tennis.

Фото
Лоренцо Музетти начал сотрудничество с тренером Хосе Перласом
