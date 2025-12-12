Скидки
Мугуруса: будучи первой ракеткой мира, я не смогла бы выиграть даже у юниора

Чемпионка двух турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира испанка Гарбинье Мугуруса высказалась о разнице в мужском и женском теннисе в преддверии матча «Битва полов», в котором австралийский теннисист Ник Кирьос сыграет с первой ракеткой мира белоруской Ариной Соболенко.

«Преимущество мужчин основано не только на силе, но и на выносливости, на мышечной массе — на многих вещах. Помню, что я никогда не могла обыграть своих братьев, потом у меня были спарринг-партнёры мужчины, которые даже не были профессионалами, и я ни разу не смогла выиграть у них сет. Парень, который занимает 1000-е место в мире или вообще не имеет рейтинга, может быть гораздо сильнее игрока из топ-10 рейтинга WTA. Когда я была на своём пике, будучи первой ракеткой мира, я не смогла бы выиграть даже у юниора», – приводит слова Мугурусы Punto De Break.

