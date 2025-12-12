Скидки
Рик Макки назвал условия, при которых Джокович сможет выиграть ТБШ в сезоне-2026

Рик Макки назвал условия, при которых Джокович сможет выиграть ТБШ в сезоне-2026
Комментарии

Бывший тренер Серены Уильямс, член Зала славы тенниса Рик Макки поделился мнением о том, сможет ли 24-кратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира, олимпийский чемпион 2024 года сербский теннисист Новак Джокович выиграть свой 25-й титул на мэйджорах в 2026 году.

«Отвечая на вопрос, сможет ли Джокович выиграть свой 25-й титул, скажу, что сможет при наличии двух факторов. Во-первых, если Синнер или Алькарас потерпят поражение или получат травму. И, во-вторых, если у него не будет изнурительных пятисетовых матчей и будет время на восстановление. Он сможет это сделать, потому что делал это уже множество раз», – написал Макки в своём аккаунте в социальной сети Х.

