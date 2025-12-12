Противостояние Медведева и Тьена вошло в топ-лист самых ожидаемых на Australian Open

Противостояние российского теннисиста Даниила Медведева (13-я ракетка мира) и американца Лёнера Тьена (28-я ракетка мира) вошло в топ-лист самых зрелищных и ожидаемых на предстоящем Australian Open, который пройдёт с 12 января по 1 февраля 2026 года, согласно опубликованному на официальном сайте турнира списку. Рейтинг составлен по аналогии с одним из наиболее захватывающих в современном теннисе состязаний между первой ракеткой мира Карлосом Алькарасом и занимающим вторую строчку рейтинга Янником Синнером.

В 2025 году Медведев и Тьен сыграли друг с другом три раза, в том числе на Открытом чемпионате Австралии в январе. В двух встречах победу одерживал американский спортсмен, один раз это произошло из-за снятия Медведева с турнира. Медведев оказался сильнее в их последнем на данный момент матче 1/8 финала «Мастерса» в Шанхае.

Также в список вошли противостояния белоруски Арины Соболенко с польской теннисисткой Игой Швёнтек и американкой Кори Гауфф, серба Новака Джоковича и представителя Германии Александра Зверева, а также соперничество Иги Швёнтек с казахстанской спортсменкой Еленой Рыбакиной.