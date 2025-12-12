Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Надаль: пришлось перенести операцию на руке. Похоже, не смогу сыграть на Australian Open

Надаль: пришлось перенести операцию на руке. Похоже, не смогу сыграть на Australian Open
Комментарии

22-кратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира испанский теннисист Рафаэль Надаль сообщил, что перенёс операцию на руке, при этом оставив забавное послание.

Фото: из личного архива Рафаэля Надаля

«Похоже, не смогу сыграть на Australian Open — 2026 (эмодзи «смех до слёз»). Пришлось перенести операцию на руке из-за давно беспокоившей меня проблемы, но надеюсь, что скоро всё будет в порядке», — подписал фото Надаль.

Надаль объявил о решении завершить спортивную карьеру в октябре 2024 года. Испанец за время в туре выиграл 92 титула в одиночном разряде, в том числе 22 — на турнирах «Большого шлема» и 36 — на турнирах серии «Мастерс».

Материалы по теме
«Говорил с Федерером — ему не понравилось». Откровения Надаля спустя год после ухода
«Говорил с Федерером — ему не понравилось». Откровения Надаля спустя год после ухода
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android