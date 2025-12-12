Надаль: пришлось перенести операцию на руке. Похоже, не смогу сыграть на Australian Open

22-кратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира испанский теннисист Рафаэль Надаль сообщил, что перенёс операцию на руке, при этом оставив забавное послание.

Фото: из личного архива Рафаэля Надаля

«Похоже, не смогу сыграть на Australian Open — 2026 (эмодзи «смех до слёз»). Пришлось перенести операцию на руке из-за давно беспокоившей меня проблемы, но надеюсь, что скоро всё будет в порядке», — подписал фото Надаль.

Надаль объявил о решении завершить спортивную карьеру в октябре 2024 года. Испанец за время в туре выиграл 92 титула в одиночном разряде, в том числе 22 — на турнирах «Большого шлема» и 36 — на турнирах серии «Мастерс».