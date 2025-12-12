Скидки
Янник Синнер третий год подряд получил награду ATP как любимый игрок болельщиков

Четырёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер признан любимым игроком болельщиков в 2025 году, сообщает Ассоциация теннисистов профессионалов (ATP), которая сама проводила опрос среди фанатов.

«Большое вам спасибо, что проголосовали за меня. Победа в этой номинации в очередной раз имеет большое значение», — прокомментировал получение награды Синнер.

Нельзя не отметить, что это звание Синнер получает уже третий год подряд.

Интересно, что с 2003-го по 2021-й это звание завоёвывал швейцарец Роджер Федерер, в 2022 году – испанец Рафаэль Надаль. Оба завершили свои карьеры.

