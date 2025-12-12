Янник Синнер — болельщикам: это был очень напряжённый год, но вы дарили мне столько любви

Четырёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер поблагодарил своих фанатов после получения награды от Ассоциации теннисистов профессионалов (ATP) как любимый игрок болельщиков в 2025 году.

«Это был очень напряжённый год, но вы дарили мне столько энергии и любви, особенно когда я выходил на корт и выступал перед вами. Это лучшее чувство для нас, теннисистов, так что большое вам спасибо. Подготовлюсь наилучшим образом, чтобы быть в форме в следующем году, увидимся со всеми вами очень, очень скоро!» — приводит слова Синнера пресс-служба ATP.