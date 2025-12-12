Скидки
Бывший тренер по физподготовке Медведева пополнил команду 237-й ракетки мира

Комментарии

Тренер по физподготовке Эрик Эрнандес сообщил, что вошёл в штаб 237-й ракетки мира, 18-летнего итальянского теннисиста Федерико Чины.

Фото: из личного архива Эрика Эрнандеса

«Начинается новая глава. Мотивирован тем, что присоединился к команде и семье Федерико Чины. К работе готов! И спасибо за оказанное доверие. Спасибо Федерации тенниса Италии за приём. Forza!» — написал Эрнандес в социальных сетях.

Напомним, Эрнандес в августе 2025 года покинул команду чемпиона US Open – 2021, бывшей первой ракетки мира российского теннисиста Даниила Медведева. Эрик сотрудничал с Даниилом около 11 лет, россиянин добился крупнейших побед именно вместе с Эрнандесом.

