Рублёв, Хачанов, Бублик, Музетти заявлены на турнир ATP-250 в Гонконге в начале января

Появился заявочный лист турнира категории ATP-250 в Гонконге, который пройдёт в начале сезона-2026, с 5 по 11 января. В него попали такие топовые российские теннисисты, как олимпийский чемпион 2020 года в миксте, 16-я ракетка мира Андрей Рублёв и серебряный призёр Олимпиады-2020, 18-я ракетка мира Карен Хачанов.

Теннис. Турнир ATP-250, Гонконг. Заявочный лист (частично):

Лоренцо Музетти (Италия).

Александр Бублик (Казахстан).

Андрей Рублёв (Россия).

Карен Хачанов (Россия).

Лоренцо Сонего (Италия).

Артюр Фис (Франция).

Габриэль Диалло (Канада).

Александр Мюллер (Франция).

Отметим, параллельно со соревнованиями в Гонконге будет проходить турнир в Брисбене.