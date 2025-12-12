Рублёв, Хачанов, Бублик, Музетти заявлены на турнир ATP-250 в Гонконге в начале января
Появился заявочный лист турнира категории ATP-250 в Гонконге, который пройдёт в начале сезона-2026, с 5 по 11 января. В него попали такие топовые российские теннисисты, как олимпийский чемпион 2020 года в миксте, 16-я ракетка мира Андрей Рублёв и серебряный призёр Олимпиады-2020, 18-я ракетка мира Карен Хачанов.
Теннис. Турнир ATP-250, Гонконг. Заявочный лист (частично):
- Лоренцо Музетти (Италия).
- Александр Бублик (Казахстан).
- Андрей Рублёв (Россия).
- Карен Хачанов (Россия).
- Лоренцо Сонего (Италия).
- Артюр Фис (Франция).
- Габриэль Диалло (Канада).
- Александр Мюллер (Франция).
Отметим, параллельно со соревнованиями в Гонконге будет проходить турнир в Брисбене.
