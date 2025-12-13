Скидки
Главная Теннис Новости

Завершивший карьеру Надаль сделал новую операцию, чтобы облегчить боль в руке

Стали известны детали новой операции 22-кратного чемпиона турниров «Большого шлема», бывшей первой ракетки мира испанского теннисиста Рафаэля Надаля. Она прошла в среду, 10 декабря.

Легендарному испанцу сделали операцию в медицинском центре Teknon в Барселоне. Она была проведена на правой кисти в области трапецие-пястного сустава и представляла собой артропластику, главной задачей которой было снижение болевого синдрома и восстановление подвижности сустава.

Процедуру под наблюдением лечащего врача Надаля Анхеля Руис-Которро и доктора Виларо выполнил доктор Алекс Льюк.

Надаль объявил о решении завершить спортивную карьеру в октябре 2024 года.

Сам Надаль иронично сообщил фанатам о новой операции.

