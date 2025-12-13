Скидки
Стаховский: у Джоковича больше шансов выиграть «Шлем», чем у Зверева

Стаховский: у Джоковича больше шансов выиграть «Шлем», чем у Зверева
Комментарии

Бывшая 31-я ракетка мира украинский теннисист Сергей Стаховский считает, что легендарный серб Новак Джокович имеет больше шансов на победу на турнире «Большого шлема», чем третья ракетка мира немец Александр Зверев.

«У Новака есть все шансы выиграть ещё один турнир «Большого шлема». Я думаю, у него больше шансов выиграть турнир «Большого шлема», чем у Зверева. В этом году он дошёл до четырёх полуфиналов, и я верю, что он может победить где угодно. Его отличные результаты в Австралии дают ему множество поводов задуматься о том, как подойти к этому турниру», — приводит слова Стаховского Punto de Break.

