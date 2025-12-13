«Буду присылать кружочки весёленькие». Александр Бублик создал телеграм-канал

11-я ракетка мира казахстанский теннисист Александр Бублик завёл собственный телеграм-канал, где уже сделал первую публикацию.

«Дорогие друзья, вот наконец-то и настал момент, когда мы открываем с моими друзьями телеграм-канал. И начинается он с нашей тренировки в городе Санкт-Петербург. Для вас я буду присылать периодически всякие кружочки веселёнькие.

И вот у нас начинается: человек проиграл, должен выполнять. Вся команда в сборе», — сказал Бублик.

Александр Бублик в прошедшем сезоне завоевал титулы на турнирах ATP-250 в Гштааде (Швейцария), Ханчжоу (Китай), ATP-500 в Галле (Германия) и Кицбюэле (Австрия).