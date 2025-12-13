Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Александр Бублик посетил баскетбольный матч между «Зенитом» и «Енисеем»

Александр Бублик посетил баскетбольный матч между «Зенитом» и «Енисеем»
Комментарии

11-я ракетка мира казахстанский теннисист Александр Бублик посетил в Санкт-Петербурге баскетбольный матч Единой лиги ВТБ между санкт-петербургским «Зенитом» и красноярским «Енисеем».

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
13 декабря 2025, суббота. 13:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Перерыв
57 : 42
Енисей
Красноярск
Зенит: Фрейзер, Щербенев, Карасёв, Вонле, Мартюк, Жбанов, Узинский, Рэндольф, Димитриевич, Воронцевич, Емченко, Шаманич
Енисей: Коулмэн, Ведищев, Артис, Рыжов, Перевалов, Сонько, Шлегель, Тасич, Скуратов, Ванин, Долинин, Антипов

«Всем привет, сегодня на баскете. Болеем за Питер», – сказал Бублик в небольшом видеосообщении, опубликованном у себя в телеграм-канале, показав баскетбольную площадку.

Александр Бублик в прошедшем сезоне завоевал титулы на турнирах ATP-250 в Гштааде (Швейцария), Ханчжоу (Китай), ATP-500 в Галле (Германия) и Кицбюэле (Австрия).

Баскетбольный клуб «Зенит» Санкт-Петербург после 14 игр располагается на четвёртой строчке общего зачёта. «Енисей» из Красноярска после 13 проведённых матчей занимает восьмое место.

Материалы по теме
«Буду присылать кружочки весёленькие». Александр Бублик создал телеграм-канал
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android