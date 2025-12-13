Александр Бублик посетил баскетбольный матч между «Зенитом» и «Енисеем»
11-я ракетка мира казахстанский теннисист Александр Бублик посетил в Санкт-Петербурге баскетбольный матч Единой лиги ВТБ между санкт-петербургским «Зенитом» и красноярским «Енисеем».
Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
13 декабря 2025, суббота. 13:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Перерыв
57 : 42
Енисей
Красноярск
Зенит: Фрейзер, Щербенев, Карасёв, Вонле, Мартюк, Жбанов, Узинский, Рэндольф, Димитриевич, Воронцевич, Емченко, Шаманич
Енисей: Коулмэн, Ведищев, Артис, Рыжов, Перевалов, Сонько, Шлегель, Тасич, Скуратов, Ванин, Долинин, Антипов
«Всем привет, сегодня на баскете. Болеем за Питер», – сказал Бублик в небольшом видеосообщении, опубликованном у себя в телеграм-канале, показав баскетбольную площадку.
Александр Бублик в прошедшем сезоне завоевал титулы на турнирах ATP-250 в Гштааде (Швейцария), Ханчжоу (Китай), ATP-500 в Галле (Германия) и Кицбюэле (Австрия).
Баскетбольный клуб «Зенит» Санкт-Петербург после 14 игр располагается на четвёртой строчке общего зачёта. «Енисей» из Красноярска после 13 проведённых матчей занимает восьмое место.
