Александр Бублик посетил баскетбольный матч между «Зенитом» и «Енисеем»

11-я ракетка мира казахстанский теннисист Александр Бублик посетил в Санкт-Петербурге баскетбольный матч Единой лиги ВТБ между санкт-петербургским «Зенитом» и красноярским «Енисеем».

«Всем привет, сегодня на баскете. Болеем за Питер», – сказал Бублик в небольшом видеосообщении, опубликованном у себя в телеграм-канале, показав баскетбольную площадку.

Александр Бублик в прошедшем сезоне завоевал титулы на турнирах ATP-250 в Гштааде (Швейцария), Ханчжоу (Китай), ATP-500 в Галле (Германия) и Кицбюэле (Австрия).

Баскетбольный клуб «Зенит» Санкт-Петербург после 14 игр располагается на четвёртой строчке общего зачёта. «Енисей» из Красноярска после 13 проведённых матчей занимает восьмое место.