Начало прямой видеотрансляции первого полуфинала индийской Премьер-лиги по теннису

14 декабря в 14:00 мск на странице Okko на «Чемпионате» начнётся прямая трансляция первого полуфинала индийской Премьер-лиги по теннису между командами «Дели Эйсес» и «Раджастхан Рейнджерс». Во втором полуфинале встретятся «Пайперс» и «Яш Мумбаи Иглз». Турнир проходит с 9 по 14 декабря в Ахмадабаде.

Новый проект «Чемпионата» и Оkkо — это круглосуточный спортивный канал с сеткой вещания, программируемой искусственным интеллектом. На платформе также доступны первый на российском рынке раздел с коротким видеоконтентом в формате «сториз» и избранные статьи и видеообзоры спортивных событий.

В рамках проекта всем пользователям «Чемпионата» доступны прямые трансляции.

Ознакомиться с расписанием прямых трансляций на сайте «Чемпионата» можно по ссылке.

