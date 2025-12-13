«Постепенно идём к этому». Шелтон — о шансах американцев на титул на ТБШ

Девятая ракетка мира американский теннисист Бен Шелтон поделился мнением, сможет ли в ближайшее время один из американских игроков выиграть турнир серии «Большого шлема», учитывая доминирование в туре испанца Карлоса Алькараса и итальянца Янника Синнера.

«Думаю, мы движемся в правильном направлении. Плотность игроков на вершине рейтинга — это важно. А дальше это неизбежно, просто случится. И мы к этому постепенно идём.

Это вопрос, который нам задают в медиа практически каждую неделю — как минимум каждый месяц. Не могу сказать, когда именно это произойдёт, но знаю, мы на верном пути. Сейчас у нас два игрока в топ-10 [я и Тейлор Фриц], чего не было уже довольно давно, при этом подрастает много молодых ребят, которые способны сделать такой же рывок. Так что думаю, когда есть несколько уверенных в себе игроков на самом верху, готовых дождаться своего момента и сделать решающий шаг к победе на турнире «Большого шлема», это обязательно случится», — приводит слова Шелтона Front Office Sport.