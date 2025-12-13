Скидки
«Снимаю перед ним шляпу». Мугуруса — о достижениях Карлоса Алькараса

Чемпионка двух турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира испанка Гарбинье Мугуруса выразила восхищение восхищение игрой и достижениями шестикратного победителя турниров серии «Большого шлема» Карлоса Алькараса.

«Снимаю перед ним шляпу за всё, чего он добивается. Очень сложно превзойти то, что он сделал в этом году. По тому, что вижу, Карлос очень мотивирован на этот Australian Open — это единственный титул, которого ему не хватает. Но что тут сказать: такой талант, молодой возраст, уверенность в себе… Как можно быть настолько хорошим, таким молодым и таким быстрым? Для меня это загадка, а к тому же у него ещё и улыбка и естественность.

Он уникальное явление. Кто бы мог подумать, что после Рафаэля Надаля появится Карлос Алькарас? Мы все восхищены. Я очень рада, что у молодёжи есть такой пример для подражания, как Алькарас. Лучше и представить нельзя — это идеально», – приводит слова Мугурусы Punto De Break.

