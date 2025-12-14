Муратоглу — об игре Вашеро: всё изменится, когда он войдёт в топ-20

Бывший тренер 23-кратной чемпионки ТБШ американки Серены Уильямс Патрик Муратоглу поделился мнением об игре 31-й ракетки мира монегасского теннисиста Валантена Вашеро.

«В данный момент Валантен играет с полной беззаботностью, в этом его главная сила. Он побеждает, побеждает и ещё раз побеждает. Каждый матч для него — настоящее чудо. Его не волнуют ожидания. Он не испытывает давления, просто играет. Но что важно, это не будет длиться вечно. Когда Вашеро войдёт в топ-20, всё изменится. На него будут возложены обязанности. От Валантена будут ожидать побед. Он сам будет ожидать побед. И вот тогда начнётся настоящий вызов. Все великие игроки проходили через это», – приводит слова Муратоглу We Love Tennis.