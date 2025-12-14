«Никто не захочет с ней играть». Стаббс назвала Рыбакину одним из фаворитов AO

Бывшая теннисистка, четырёхкратная победительница турниров «Большого шлема» в парном разряде Ренне Стаббс считает, что казахстанская теннисистка Елена Рыбакина будет одним из фаворитов на победу на Australian Open — 2026.

«В Австралии на Рыбакину стоит обратить внимание. Пару лет назад в Брисбене она разгромила Соболенко (в 2024 году в финале со счётом 6:0, 6:3. — Прим. «Чемпионата»), а потом, решив сыграть в Аделаиде, снова повредила ахиллово сухожилие и в Мельбурне проиграла в эпическом тай-брейке Анне Блинковой. Думаю, что именно тогда она должна была выиграть Australian Open после того, что она сделала с Соболенко неделей ранее.

В этом она будет серьёзной претенденткой и ни один игрок не захочет с ней играть. Ни один.

У неё не так много слабых мест, мощная подача. У неё, вероятно, самая сильная и лучшая подача в женском теннисе. Один из лучших бэкхендов, которые я когда-либо видела», — приводит слова Стаббс The Tennis Gazzette.