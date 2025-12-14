Директор Australian Open ответил, получит ли Кирьос уайлд-кард на турнир 2026 года

Директор Открытого чемпионата Австралии Крейг Тайли оценил вероятность участия финалиста Уимблдона-2022 австралийца Ника Кирьоса в Australian Open — 2026. Кирьос является 632-й ракеткой мира, ему потребуется уайлд-кард в основную сетку.

«Пока не знаю, ещё надо подождать и посмотреть. Но он сейчас играет, и это хорошо, он участвовал в [выставочных] турнирах, и я знаю, что он хочет сыграть зимой. Однако ещё многое предстоит уладить», — приводит слова Тайли The Tennis Gazzette.

Матчи основной сетки Australian Open — 2026 пройдут с 18 января по 1 февраля. Действующими чемпионами турнира являются итальянец Янник Синнер и американка Мэдисон Киз.