Стало известно, где сыграют теннисисты топ-10 в первую неделю сезона

В январе 2026 года начнётся новый сезон среди игроков ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) и женской теннисной ассоциации (WTA). «Чемпионат» предлагает ознакомиться с первыми турнирами представителей мужского тура в сезоне-2026.
- Карлос Алькарас (Испания) — пропускает первую неделю сезона.
- Янник Синнер (Италия) — пропускает первую неделю сезона.
- Александр Зверев (Германия) — United Cup.
- Новак Джокович (Сербия) - пропускает первую неделю сезона.
- Феликс-Оже Альяссим (Канада) — United Cup.
- Тейлор Фриц (США) - United Cup.
- Алекс де Минор (Австралия) — United Cup.
- Лоренцо Музетти (Италия) — Гонконг.
- Бен Шелтон (США) — пропускает первую неделю сезона.
- Джек Дрейпер (Великобритания) - United Cup.
