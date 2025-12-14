Скидки
Стало известно, где сыграют теннисисты топ-10 в первую неделю сезона

Комментарии

В январе 2026 года начнётся новый сезон среди игроков ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) и женской теннисной ассоциации (WTA). «Чемпионат» предлагает ознакомиться с первыми турнирами представителей мужского тура в сезоне-2026.

  1. Карлос Алькарас (Испания) — пропускает первую неделю сезона.
  2. Янник Синнер (Италия) — пропускает первую неделю сезона.
  3. Александр Зверев (Германия) — United Cup.
  4. Новак Джокович (Сербия) -  пропускает первую неделю сезона.
  5. Феликс-Оже Альяссим (Канада) — United Cup.
  6. Тейлор Фриц (США) - United Cup.
  7. Алекс де Минор (Австралия) — United Cup.
  8. Лоренцо Музетти (Италия) — Гонконг.
  9. Бен Шелтон (США) — пропускает первую неделю сезона.
  10. Джек Дрейпер (Великобритания) - United Cup.
Комментарии
