Энди Маррей рассказал, что требовательность мешала ему во время профессиональной карьеры

Британский теннисист, бывшая первая ракетка мира, двукратный олимпийский чемпион и трёхкратный победитель ТБШ Энди Маррей высказался о требовательности, которую предъявляют к спортсменам. Он отметил, что относится к достижениям своего ребёнка иначе, нежели это было по отношению к нему.

«В спорте всё сложно в том смысле, что ты показываешь выдающийся результат, но тебе дают понять, будто это всё равно неудача. Когда ты внутри этого, когда это твоя профессия и вся твоя жизнь, ты разочаровываешься из-за того, что не выиграл крупнейшие турниры, в которые вложил столько сил. У тебя появляется ощущение, будто ты потерпел поражение.

Но когда я завершил карьеру, то пришёл посмотреть, как моя дочь бегает кросс. Она финишировала седьмой, и я подумал: «Боже мой, невероятно. Это же здорово». Как родитель я сказал себе: «Это прекрасно». Она стала седьмой из около 100 школьников в местном округе.

А когда я играл в теннис и занимал второе место на одном из крупнейших турниров, мне казалось, что это катастрофа. Это не лучший способ смотреть на вещи. С подобным мышлением очень трудно получать от спорта счастье и удовольствие», — приводит слова Маррея We love tennis.

