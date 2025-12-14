Скидки
Титулованный австралийский теннисист предположил, сможет ли Алекс де Минор выиграть ТБШ

Алекс де Минор
Комментарии

Олимпийский чемпион 1996 года в парном разряде, обладатель карьерного «Большого шлема» в мужском парном разряде и миксте австралийский теннисист Тодд Вудбридж высказался о перспективах соотечественника Алекса де Минора выиграть турнир «Большого шлема». 54-летний экс-спортсмен позитивно смотрит на возможность такого успеха де Минора.

«Мы говорим об игроке, занимающем седьмое место в рейтинге. И речь идёт даже не о процентах, а о каких-то десятых долях процента, чтобы это произошло.

Если вы наблюдали за Алексом последние 12 месяцев, то заметили, что он понимает, какие именно изменения ему необходимо внести. Скорость подачи — это следующий уровень», — приводит слова Вудбриджа The Tennis Gazette.

Комментарии
