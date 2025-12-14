«Свет в конце туннеля начал пробиваться». Кузнецова — о возвращении россиян на ОИ

Победительница двух турниров «Большого шлема», бывшая вторая ракетка мира теннисистка Светлана Кузнецова высказалась о возвращении российских спортсменов к международным турнирам.

«Я вижу, что в СМИ всё чаще появляются новости: где-то нашим атлетам уже понемногу разрешают выступать под флагом и гимном, где-то дают частичный допуск. Свет в конце туннеля наконец начал пробиваться — и это уже неплохо, хотя, конечно, хочется гораздо большего и ясности для всех.

Что ж, если снятие ограничений уже началось, то, надеюсь, уже скоро наши спортсмены смогут участвовать во всех международных соревнованиях под своим флагом», — написала Кузнецова на своей странице в социальных сетях.