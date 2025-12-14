Полина Кудерметова представлена под флагом Узбекистана на официальном сайте ITF

92-я ракетка мира российская теннисистка Полина Кудерметова представлена под флагом Узбекистана на официальном сайте Международной федерации тенниса (ITF). Официального объявления о смене спортивного гражданства на данный момент не было.

Ранее стало известно, что гражданство сменили три российские теннисистки: Камилла Рахимова и Мария Тимофеева будут представлять Узбекистан, а Анастасия Потапова — Австрию.

В начале декабря Полина Кудерметова не смогла выйти в четвертьфинал турнира категории WTA-125 в Анже (Франция). Во втором круге она потерпела поражение от немки Анны-Лены Фридзам (193-й номер рейтинга) со счётом 3:6, 6:1, 2:6.