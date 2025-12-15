Состоялась жеребьёвка молодёжного Итогового турнира ATP

Стал известен состав групп молодёжного Итогового турнира ATP – 2025, который пройдёт с 17 по 21 декабря в Джидде (Саудовская Аравия). На соревнованиях примут участие теннисисты в возрасте 20 лет и младше.

Голубая группа:

Лёрнер Тьен (США);

Мартин Ландалусе (Испания);

Николай Будков Кьер (Норвегия);

Рафаэль Ходар (Испания).

Красная группа:

Александр Блокс (Бельгия);

Дино Прижмич (Хорватия);

Нишеш Басаваредди (США);

Джастин Энгель (Германия).

С 2017 по 2022 год соревнования принимал Милан (в 2020-м турнир не проводили из-за пандемии), и в то время победителями становились два лучших теннисиста современности — Янник Синнер (2019) и Карлос Алькарас (2021). В финал 2017 года выходил также россиянин Андрей Рублёв, но завоевать трофей ему не удалось.