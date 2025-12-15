Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Состоялась жеребьёвка молодёжного Итогового турнира ATP

Состоялась жеребьёвка молодёжного Итогового турнира ATP
Комментарии

Стал известен состав групп молодёжного Итогового турнира ATP – 2025, который пройдёт с 17 по 21 декабря в Джидде (Саудовская Аравия). На соревнованиях примут участие теннисисты в возрасте 20 лет и младше.

Голубая группа:

Лёрнер Тьен (США);
Мартин Ландалусе (Испания);
Николай Будков Кьер (Норвегия);
Рафаэль Ходар (Испания).

Красная группа:

Александр Блокс (Бельгия);
Дино Прижмич (Хорватия);
Нишеш Басаваредди (США);
Джастин Энгель (Германия).

С 2017 по 2022 год соревнования принимал Милан (в 2020-м турнир не проводили из-за пандемии), и в то время победителями становились два лучших теннисиста современности — Янник Синнер (2019) и Карлос Алькарас (2021). В финал 2017 года выходил также россиянин Андрей Рублёв, но завоевать трофей ему не удалось.

Материалы по теме
Итальянские теннисисты массово задействованы в зимних ОИ. Важнейшая роль досталась Синнеру
Итальянские теннисисты массово задействованы в зимних ОИ. Важнейшая роль досталась Синнеру
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android