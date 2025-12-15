Скидки
Мария Шарапова показала, как учит сына цветам на русском языке

Мария Шарапова показала, как учит сына цветам на русском языке
Пятикратная чемпионка турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира российская теннисистка Мария Шарапова показала, как учит сына Теодора цветам на русском языке. Спортсменка опубликовала видео на своей странице в социальных сетях.

Мария Шарапова — самая титулованная теннисистка России, с 2025 года член Международного зала славы тенниса. За время, проведённое в туре, Шарапова завоевала 39 титулов WTA (36 — в одиночном разряде), включая пять трофеев на «Шлемах» и один — на Итоговом чемпионате WTA (2004) в одиночном разряде. Мария завершила карьеру в 2020 году, в 2022-м она родила сына Тео.

Новости. Теннис
