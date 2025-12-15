Полина Кудерметова сменила гражданство, исторический успех Капризова. Главное к утру
Теннисистка Полина Кудерметова, ранее выступавшая за Росcию, представлена под флагом Узбекистана на официальном сайте Международной федерации тенниса (ITF), нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов забросил 205-ю шайбу в карьере и вышел на второе место в списке лучших снайперов в истории «дикарей», сравнявшись с Микко Койву, российский защитник «Бруклин Нетс» Егор Дёмин набрал 17 очков и помог своей команде с разницей в 45 баллов разгромить «Милуоки Бакс». Главное к утру — в подборке «Чемпионата».
- Полина Кудерметова представлена под флагом Узбекистана на официальном сайте ITF.
- Капризов вышел на второе место в списке лучших снайперов в истории «Миннесоты».
- «Бруклин» с разницей в 45 очков разгромил «Милуоки». Егор Дёмин набрал 17 очков.
- «Реал» одолел «Алавес» в Ла Лиге, Мбаппе и Родриго забили по голу.
- Норвегия обыграла Германию в финале женского чемпионата мира — 2025 по гандболу.
- «Бавария» ушла от поражения в концовке матча с «Майнцем» с последнего места в Бундеслиге.
- Дубль и передача Капризова помогли «Миннесоте» крупно обыграть «Бостон».
- 48 очков Стефена Карри не спасли «Голден Стэйт» от поражения в матче с «Портлендом».
- «Монреаль» уверенно обыграл «Эдмонтон». Иван Демидов забросил шайбу.
- «Марсель» победил «Монако» благодаря голу Гринвуда, Головин был заменён на 73-й минуте.
- «Лейкерс» вырвали победу у «Санз» в концовке матча НБА. Дончич и Леброн набрали 55 очков.
- «Интер» победил «Дженоа» в Серии А и поднялся на первое место в таблице.
- Ассист Мичкова не помог «Филадельфии» одолеть «Каролину». На счету Никишина — передача.
