Полина Кудерметова сменила гражданство, исторический успех Капризова. Главное к утру

Теннисистка Полина Кудерметова, ранее выступавшая за Росcию, представлена под флагом Узбекистана на официальном сайте Международной федерации тенниса (ITF), нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов забросил 205-ю шайбу в карьере и вышел на второе место в списке лучших снайперов в истории «дикарей», сравнявшись с Микко Койву, российский защитник «Бруклин Нетс» Егор Дёмин набрал 17 очков и помог своей команде с разницей в 45 баллов разгромить «Милуоки Бакс». Главное к утру — в подборке «Чемпионата».

Материалы по теме Результаты матчей НХЛ на 15 декабря 2025 года