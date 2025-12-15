Скидки
15 декабря главные новости спорта, результаты футбола, результаты НХЛ и НБА, теннис, гандбол, Кирилл Капризов

Полина Кудерметова сменила гражданство, исторический успех Капризова. Главное к утру
Теннисистка Полина Кудерметова, ранее выступавшая за Росcию, представлена под флагом Узбекистана на официальном сайте Международной федерации тенниса (ITF), нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов забросил 205-ю шайбу в карьере и вышел на второе место в списке лучших снайперов в истории «дикарей», сравнявшись с Микко Койву, российский защитник «Бруклин Нетс» Егор Дёмин набрал 17 очков и помог своей команде с разницей в 45 баллов разгромить «Милуоки Бакс». Главное к утру — в подборке «Чемпионата».

  1. Полина Кудерметова представлена под флагом Узбекистана на официальном сайте ITF.
  2. Капризов вышел на второе место в списке лучших снайперов в истории «Миннесоты».
  3. «Бруклин» с разницей в 45 очков разгромил «Милуоки». Егор Дёмин набрал 17 очков.
  4. «Реал» одолел «Алавес» в Ла Лиге, Мбаппе и Родриго забили по голу.
  5. Норвегия обыграла Германию в финале женского чемпионата мира — 2025 по гандболу.
  6. «Бавария» ушла от поражения в концовке матча с «Майнцем» с последнего места в Бундеслиге.
  7. Дубль и передача Капризова помогли «Миннесоте» крупно обыграть «Бостон».
  8. 48 очков Стефена Карри не спасли «Голден Стэйт» от поражения в матче с «Портлендом».
  9. «Монреаль» уверенно обыграл «Эдмонтон». Иван Демидов забросил шайбу.
  10. «Марсель» победил «Монако» благодаря голу Гринвуда, Головин был заменён на 73-й минуте.
  11. «Лейкерс» вырвали победу у «Санз» в концовке матча НБА. Дончич и Леброн набрали 55 очков.
  12. «Интер» победил «Дженоа» в Серии А и поднялся на первое место в таблице.
  13. Ассист Мичкова не помог «Филадельфии» одолеть «Каролину». На счету Никишина — передача.
Результаты матчей НХЛ на 15 декабря 2025 года
