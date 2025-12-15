Халеп — о карьере: у меня нет сожалений, за каждую ошибку беру ответственность

Двукратная чемпионка турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира румынская теннисистка Симона Халеп рассказала, что не сомневалась, когда принимала решение завершить карьеру.

«У меня нет сожалений, и за каждую ошибку я беру ответственность и принимаю её. И за все хорошие вещи, которые я сделала, горжусь. Могу сказать, что горжусь многими вещами, но главное — это то, как я справилась со всеми неудачами и успехами. Потому что, когда ты вырастаешь в маленькой стране, большой успех — ты не всегда знаешь, как с ним справляться. И я чувствую, что справилась очень хорошо и не изменилась сильно. Так что этим горжусь больше всего.

Теперь я понимаю, что посвятила этому всю свою жизнь. У меня есть эмоциональные пробелы в обычной жизни, но не жалею. Эти вещи были очень важны для меня, чтобы полностью отдаваться этому спорту. Отдыхаю, потому что чувствовала себя очень уставшей, когда приняла решение. Моему телу нужно просто расслабиться и ничего не делать. Так что я это и делаю», — приводит слова Халеп The National.