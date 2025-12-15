Скидки
Теннис

«Это вишенка на торте». Симона Халеп — о желании попасть в Зал теннисной славы

«Это вишенка на торте». Симона Халеп — о желании попасть в Зал теннисной славы
Двукратная чемпионка турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира румынская теннисистка Симона Халеп рассказала, что в этом году голосовала за Светлану Кузнецову на включение в Зал теннисной славы, а также призналась, что сама мечтает однажды там оказаться.

«Наверное, это был бы лучший момент в карьере. Говорила об этом с [моим бывшим тренером] Дарреном Кэхиллом, и он сказал: «Однажды ты обязательно там будешь». Я ответила: «Надеюсь». Потому что попадание в Зал славы – это вишенка на торте. Но посмотрим», — приводит слова Халеп The National.

В 2026 году в Зал теннисной славы будет введён 20-кратный чемпион турниров «Большого шлема» швейцарец Роджер Федерер. В голосовании он обошёл чемпиона US Open — 2009 аргентинца Хуан-Мартина дель Потро и двукратную победительницу турниров «Большого шлема» россиянку Светлану Кузнецову.

