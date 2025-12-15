Скидки
Халеп — о допинг-деле: я была единственной виновной, не совершив ни одного нарушения

Двукратная чемпионка турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира румынская теннисистка Симона Халеп высказалась о своём допинг-деле. В 2022 году Симону дисквалифицировали за положительную пробу на роксадустат. Она вернулась в марте 2024 года.

«Теннис не сделал мне ничего плохого, абсолютно ничего плохого. Он дарил мне только хорошее и приятные моменты. Что случилось, то случилось. Я была единственной виновной, не совершив ни одного нарушения. К счастью, впоследствии всё выяснилось. Теннис тут ни при чём, поэтому я до сих пор сохраняю к нему страсть», — приводит слова Халеп The National.

