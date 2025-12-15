Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Бенчич и Кырстя посетили горнолыжный этап Кубка мира и встретились с Линдси Вонн

Бенчич и Кырстя посетили горнолыжный этап Кубка мира и встретились с Линдси Вонн
Комментарии

11-я ракетка мира швейцарская теннисистка Белинда Бенчич и 43-й номер рейтинга WTA румынка Сорана Кырстя посетили этап Кубка мира — 2025/2026 по горнолыжному спорту в Санкт-Моритце (Швейцария).

Фото: Из личного архива Бенчич и Кырсти

Они также встретились с легендарной американской горнолыжницей, олимпийской чемпионкой 2010 года 41-летней Линдси Вонн. В Санкт-Моритце Вонн одержала победу в скоростном спуске, став самой возрастной победительницей в истории этапов Кубка мира.

Фото: Из личного архива Кырсти

В сезоне-2025 Белинда Бенчич выиграла два «пятисотника» — в Абу-Даби (ОАЭ) и Токио (Япония). Сорана Кырстя выиграла один титул категории WTA-250 и объявила о том, что 2026 год станет для неё последним в карьере.

Материалы по теме
Полина Кудерметова представлена под флагом Узбекистана на официальном сайте ITF
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android