Бенчич и Кырстя посетили горнолыжный этап Кубка мира и встретились с Линдси Вонн

11-я ракетка мира швейцарская теннисистка Белинда Бенчич и 43-й номер рейтинга WTA румынка Сорана Кырстя посетили этап Кубка мира — 2025/2026 по горнолыжному спорту в Санкт-Моритце (Швейцария).

Фото: Из личного архива Бенчич и Кырсти

Они также встретились с легендарной американской горнолыжницей, олимпийской чемпионкой 2010 года 41-летней Линдси Вонн. В Санкт-Моритце Вонн одержала победу в скоростном спуске, став самой возрастной победительницей в истории этапов Кубка мира.

Фото: Из личного архива Кырсти

В сезоне-2025 Белинда Бенчич выиграла два «пятисотника» — в Абу-Даби (ОАЭ) и Токио (Япония). Сорана Кырстя выиграла один титул категории WTA-250 и объявила о том, что 2026 год станет для неё последним в карьере.