Джокович сравняется с Федерером и Лопесом по количеству выступлений на ТБШ

24-кратный победитель турниров «Большого шлема» сербский теннисист Новак Джокович на Australian Open — 2026 совершит свое 81-е выступление на мэйджорах, сравнявшись со швейцарцем Роджером Федерером и испанцем Фелисьяно Лопесом по количеству появлений в мужском одиночном разряде «Большого шлема» в Открытую эру.

Далее по этому показателю идут француз Ришар Гаске (75) и швейцарец Стэн Вавринка (74).

Матчи основной сетки Открытого чемпионата Австралии — 2026 пройдут с 18 января по 1 февраля. Действующим чемпионом соревнований является итальянец Янник Синнер, в финале обыгравший немца Александра Зверева.