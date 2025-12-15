Новак Джокович начал сотрудничество со специалистом по профилактике травм

24-кратный чемпион турниров «Большого шлема» сербский теннисист Новак Джокович во время предсезонной подготовки работает с физиотерапевтом и тренером Марком Ковачем. Об этом сообщает Sportklub.

Ковач специализируется в том числе на биометрическом мониторинге, профилактике травм и восстановлении. Ранее он сотрудничал с американцами Кори Гауфф, Мэдисон Киз, Слоан Стивенс и Джоном Иснером.

Новак Джокович начнёт сезон-2026 на Australian Open. Матчи основной сетки пройдут с 18 января по 1 февраля. Действующим чемпионом соревнований является итальянец Янник Синнер, в финале обыгравший немца Александра Зверева. В 2025 году Джокович в Мельбурне дошёл до полуфинала.