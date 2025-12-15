Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«Единственный и неповторимый». Симона Халеп поделилась фото с Дарреном Кэхиллом

«Единственный и неповторимый». Симона Халеп поделилась фото с Дарреном Кэхиллом
Комментарии

Двукратная чемпионка турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира румынская теннисистка Симона Халеп в социальных сетях поделилась фото со своим бывшим тренером австралийцем Дарреном Кэхиллом на теннисном корте.

Фото: Из личного архива Симоны Халеп

«Единственный и неповторимый», — подписала Халеп снимок.

Даррен Кэхилл и Симона Халеп сотрудничали с 2015 года. Их партнёрство завершилось в сентябре 2021 года по взаимному согласию. С 2022 года австралиец работает с четырёхкратным чемпионом турниров «Большого шлема» итальянцем Янником Синнером.

Симона Халеп объявила о завершении профессиональной карьеры в феврале 2025 года на домашнем турнире в Клуж-Напоке.

Материалы по теме
Халеп — о допинг-деле: я была единственной виновной, не совершив ни одного нарушения
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android