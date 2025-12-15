«Единственный и неповторимый». Симона Халеп поделилась фото с Дарреном Кэхиллом

Двукратная чемпионка турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира румынская теннисистка Симона Халеп в социальных сетях поделилась фото со своим бывшим тренером австралийцем Дарреном Кэхиллом на теннисном корте.

Фото: Из личного архива Симоны Халеп

«Единственный и неповторимый», — подписала Халеп снимок.

Даррен Кэхилл и Симона Халеп сотрудничали с 2015 года. Их партнёрство завершилось в сентябре 2021 года по взаимному согласию. С 2022 года австралиец работает с четырёхкратным чемпионом турниров «Большого шлема» итальянцем Янником Синнером.

Симона Халеп объявила о завершении профессиональной карьеры в феврале 2025 года на домашнем турнире в Клуж-Напоке.