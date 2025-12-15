Рублёв — о межсезонье: Сафин и команда меня просто убивают

Олимпийский чемпион 2020 года в миксте, 16-я ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв поделился впечатлениями от предсезонной подготовки к 2026 году, во время которой работает с двукратным чемпионом турниров «Большого шлема» Маратом Сафиным.

«Для меня это просто безумие, потому что сейчас Марат и моя команда меня просто убивают. Не вспомню, чтобы у меня такое было. Сначала два с половиной часа физической подготовки, потом два часа тенниса. Он меня убивает.

Никаких ошибок на задней линии, высокая интенсивность на задней линии, пока не получится. Всегда всё дело в себе», — приводит слова Рублёва Tennis365.