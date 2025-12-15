«Укрепление сборной». Федерация тенниса Узбекистана — о переходе Полины Кудерметовой

Федерация тенниса Узбекистана опубликовала заявление о смене спортивного гражданства 92-й ракетки мира россиянки Полины Кудерметовой.

«Российская теннисистка Полина Кудерметова официально сменила спортивное гражданство и теперь будет представлять Узбекистан на международной арене.

Обновлённый флаг спортсменки уже можно увидеть в её профиле на сайте Международной теннисной федерации (ITF) и Женской теннисной ассоциации (WTA).

Переход Кудерметовой стал значимым усилением для узбекского тенниса. Это уже пятая спортсменка, принявшая решение выступать под флагом Узбекистана. Ранее спортивное гражданство сменили Камилла Рахимова, Мария Тимофеева, Александра Бармичева и Лайма Владсон.

Присоединение Полины Кудерметовой — важный шаг в развитии женского тенниса Узбекистана и укрепление национальной сборной в преддверии крупных международных стартов», — говорится в заявлении пресс-служба Федерации тенниса Узбекистана.