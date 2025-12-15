Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«Укрепление сборной». Федерация тенниса Узбекистана — о переходе Полины Кудерметовой

«Укрепление сборной». Федерация тенниса Узбекистана — о переходе Полины Кудерметовой
Комментарии

Федерация тенниса Узбекистана опубликовала заявление о смене спортивного гражданства 92-й ракетки мира россиянки Полины Кудерметовой.

«Российская теннисистка Полина Кудерметова официально сменила спортивное гражданство и теперь будет представлять Узбекистан на международной арене.

Обновлённый флаг спортсменки уже можно увидеть в её профиле на сайте Международной теннисной федерации (ITF) и Женской теннисной ассоциации (WTA).

Переход Кудерметовой стал значимым усилением для узбекского тенниса. Это уже пятая спортсменка, принявшая решение выступать под флагом Узбекистана. Ранее спортивное гражданство сменили Камилла Рахимова, Мария Тимофеева, Александра Бармичева и Лайма Владсон.

Присоединение Полины Кудерметовой — важный шаг в развитии женского тенниса Узбекистана и укрепление национальной сборной в преддверии крупных международных стартов», — говорится в заявлении пресс-служба Федерации тенниса Узбекистана.

Материалы по теме
Третья теннисистка за два месяца перешла из России в Узбекистан. Теперь это Кудерметова
Третья теннисистка за два месяца перешла из России в Узбекистан. Теперь это Кудерметова
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android