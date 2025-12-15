«Когда это закончится?» Анисимова — о стрельбе на пляже в Австралии

Четвёртая ракетка мира американская теннисистка Аманда Анисимова выразила соболезнования в связи с трагическими событиями в Австралии. 14 декабря на пляже Бонди в австралийском Сиднее двое мужчин застрелили 15 человек.

«Когда это закончится?» — вот одна из мыслей, но мы думаем об этом слишком долго… Мои молитвы обращены ко всем пострадавшим», — написала Анисимова на личной странице в соцсетях.

Двое мужчин открыли стрельбу на пляже во время празднования еврейского праздника Ханука. По последним данным, жертвами стрельбы стали 15 человек, несколько десятков человек получили ранения. Полиция квалифицировала стрельбу как теракт.