«Когда это закончится?» Анисимова — о стрельбе на пляже в Австралии

«Когда это закончится?» Анисимова — о стрельбе на пляже в Австралии
Комментарии

Четвёртая ракетка мира американская теннисистка Аманда Анисимова выразила соболезнования в связи с трагическими событиями в Австралии. 14 декабря на пляже Бонди в австралийском Сиднее двое мужчин застрелили 15 человек.

«Когда это закончится?» — вот одна из мыслей, но мы думаем об этом слишком долго… Мои молитвы обращены ко всем пострадавшим», — написала Анисимова на личной странице в соцсетях.

Двое мужчин открыли стрельбу на пляже во время празднования еврейского праздника Ханука. По последним данным, жертвами стрельбы стали 15 человек, несколько десятков человек получили ранения. Полиция квалифицировала стрельбу как теракт.

Комментарии
