Главная Теннис Новости

«Бессмысленный акт насилия». Tennis Australia выразила соболезнования в связи со стрельбой

Федерация тенниса Австралии (Tennis Australia) отреагировала на трагические события в Австралии. 14 декабря на пляже Бонди в австралийском Сиднее двое мужчин застрелили 15 человек.

«Федерация тенниса Австралии выражает глубочайшие соболезнования в связи с трагедией в Сиднее. Мы скорбим вместе с жертвами, их семьями, друзьями и всеми, кто пострадал от этого бессмысленного акта насилия. Мы поддерживаем всех, кто сейчас помогает людям и защищает общество в это трудное время», — говорится в соцсетях Tennis Australia.

Двое мужчин открыли стрельбу на пляже во время празднования еврейского праздника Ханука. По последним данным, жертвами стрельбы стали 15 человек, несколько десятков человек получили ранения. Полиция квалифицировала стрельбу как теракт.

