Вихлянцева: в сборной России Рахимова и Кудерметова не отберутся на Олимпиаду

Российская теннисистка Наталья Вихлянцева высказалась о переходе россиянок Полины Кудерметовой и Камиллы Рахимовой под флаг Узбекистана.

«Я думаю, что это выбор каждого игрока и команды. Наверное, девушки понимают, что какие-то условия лучше или есть безвизовые выезды. Каждая страна предлагает что-то своё. Значит, они посовещались со своей командой и семьёй, решили, что есть такое предложение. В нашей сборной Камилла Рахимова и Полина Кудерметова не в том числе игроков, которые отберутся на Олимпийские игры.

Конечно, можно верить в то, что ты попадёшь за это время в топ-четыре лучших игроков. Но там они могут быть первыми-вторыми ракетками этой страны. Это личное решение», — сказала Вихлянцева в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.