Чжэн Циньвэнь во второй раз признали любимой теннисисткой болельщиков WTA-тура

Олимпийская чемпионка 2024 года, 24-я ракетка мира китайская теннисистка Чжэн Циньвэнь признана любимым игроком болельщиков WTA-тура. Она получила эту награду во второй раз подряд.

После Уимблдона-2025 в июле Чжэн Циньвэнь перенесла операцию на локте. Она пропустила ряд турниров и провела последний матч сезона на «тысячнике» в Пекине, где в третьем круге против чешки Линды Носковой снялась по ходу третьего сета.

В прошлом сезоне спортсменка завоевала золото в одиночном разряде на Олимпийских играх — 2024 в Париже (Франция), а также стала чемпионкой турниров WTA-250 в Палермо (Италия) и WTA-500 в Токио (Япония).

