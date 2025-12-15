ATP внедрила новые правила по игре в жару, которые будут действовать с сезона-2026

Совет директоров Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) утвердил введение нового правила, касающегося жары, которое вступит в силу с сезона 2026 года. Об этом сообщает журналист Парса Немати.

Эти меры включают введение перерывов на охлаждение, по запросу любого из игроков будет разрешён 10-минутный перерыв после второго сета, а также игра будет приостановлена, если температура превысит 32,2°C.

По старым правилам решение о приостановке соревнований из-за неблагоприятных погодных условий, в том числе сильной жары, принимает местный представитель ATP, который координирует свои действия с медицинскими бригадами на месте проведения соревнований, а также с местными властями.