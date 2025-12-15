Скидки
В WTA определили лучший матч года в 2025 году

Женская теннисная ассоциация (WTA) выбрала лучший матч года в туре в 2025 году. Им стал полуфинал на грунтовом турнире категории WTA-1000 в Риме (Италия) между американкой Кори Гауфф и китаянкой Чжэн Циньвэнь.

Матч продолжался 3 часа 22 минуты. Он закончился победой Гауфф на тай-брейке решающего сета — 7:6 (7:3), 4:6, 7:6 (7:4).

Рим (ж). 1/2 финала
15 мая 2025, четверг. 21:45 МСК
Чжэн Циньвэнь
Китай
Чжэн Циньвэнь
Ч. Циньвэнь
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 3 		6 6 4
7 7 		4 7 7
         
Кори Гауфф
США
Кори Гауфф
К. Гауфф

«Полуночный ЭПИЧНЫЙ матч забирает корону», — так описали встречу в пресс-службе WTA.

После тяжёлой победы в полуфинале Гауфф потерпела поражение в матче за титул от итальянки Жасмин Паолини. На «Ролан Гаррос» Гауфф стала чемпионкой, обыграв в финале белоруску Арину Соболенко.

