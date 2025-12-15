В WTA определили лучший матч года в 2025 году

Женская теннисная ассоциация (WTA) выбрала лучший матч года в туре в 2025 году. Им стал полуфинал на грунтовом турнире категории WTA-1000 в Риме (Италия) между американкой Кори Гауфф и китаянкой Чжэн Циньвэнь.

Матч продолжался 3 часа 22 минуты. Он закончился победой Гауфф на тай-брейке решающего сета — 7:6 (7:3), 4:6, 7:6 (7:4).

«Полуночный ЭПИЧНЫЙ матч забирает корону», — так описали встречу в пресс-службе WTA.

После тяжёлой победы в полуфинале Гауфф потерпела поражение в матче за титул от итальянки Жасмин Паолини. На «Ролан Гаррос» Гауфф стала чемпионкой, обыграв в финале белоруску Арину Соболенко.