В WTA определили лучший матч года в 2025 году
Женская теннисная ассоциация (WTA) выбрала лучший матч года в туре в 2025 году. Им стал полуфинал на грунтовом турнире категории WTA-1000 в Риме (Италия) между американкой Кори Гауфф и китаянкой Чжэн Циньвэнь.
Матч продолжался 3 часа 22 минуты. Он закончился победой Гауфф на тай-брейке решающего сета — 7:6 (7:3), 4:6, 7:6 (7:4).
Рим (ж). 1/2 финала
15 мая 2025, четверг. 21:45 МСК
Чжэн Циньвэнь
Ч. Циньвэнь
Окончен
1 : 2
|1
|2
|3
|
|6
|6 4
|
|4
|7 7
Кори Гауфф
К. Гауфф
«Полуночный ЭПИЧНЫЙ матч забирает корону», — так описали встречу в пресс-службе WTA.
После тяжёлой победы в полуфинале Гауфф потерпела поражение в матче за титул от итальянки Жасмин Паолини. На «Ролан Гаррос» Гауфф стала чемпионкой, обыграв в финале белоруску Арину Соболенко.
