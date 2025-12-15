«Правдивая история». Фриц — о рассказе Тиафо, как Тейлор падал с беговой дорожки

30-я ракетка мира американский теннисист Фрэнсис Тиафо в подкасте чемпиона US Open — 2003 Энди Роддика в его подкасте Served поделился забавной историей о шестом номере рейтинга ATP Тейлоре Фрице из детства.

«Фриц не мог поставить одну ногу перед другой. Я имею в виду, что он падал с беговой дорожки», — сказал Тиафо в рамках подкаста Роддика Served Podcast.

«Правдивая история… Я упал с беговой дорожки на скорости в семь миль в час, когда нам всем было 14 лет в USTA», — отреагировал Фриц в социальных сетях.

В сезоне-2025 Тейлор Фриц завоевал два титула на уровне ATP. Он стал чемпионом соревнований в Истбурне и Штутгарте.