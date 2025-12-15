Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«Правдивая история». Фриц — о рассказе Тиафо, как Тейлор падал с беговой дорожки

«Правдивая история». Фриц — о рассказе Тиафо, как Тейлор падал с беговой дорожки
Комментарии

30-я ракетка мира американский теннисист Фрэнсис Тиафо в подкасте чемпиона US Open — 2003 Энди Роддика в его подкасте Served поделился забавной историей о шестом номере рейтинга ATP Тейлоре Фрице из детства.

«Фриц не мог поставить одну ногу перед другой. Я имею в виду, что он падал с беговой дорожки», — сказал Тиафо в рамках подкаста Роддика Served Podcast.

«Правдивая история… Я упал с беговой дорожки на скорости в семь миль в час, когда нам всем было 14 лет в USTA», — отреагировал Фриц в социальных сетях.

В сезоне-2025 Тейлор Фриц завоевал два титула на уровне ATP. Он стал чемпионом соревнований в Истбурне и Штутгарте.

Материалы по теме
Тиафо: для меня важно выиграть турнир «Большого шлема» и вернуться в топ-10
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android