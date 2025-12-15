Гаэль Монфис: сообщить отцу о решении завершить карьеру было тяжелее всего

68-я ракетка мира французский теннисист Гаэль Монфис рассказал, что сложнее всего ему было сообщать отцу о завершении спортивной карьеры.

«Обдумывал это уже давно. Наконец-то готов попрощаться со спортом, который дал мне всё. Всё ещё люблю теннис. Но сейчас всё больше играет роль возраст и восстановление. У меня есть семья, другие обязанности. Поддерживать стабильность в выступлениях стало намного сложнее. Это естественный процесс для любого спортсмена. В какой-то момент наступает конец. На протяжении 40 лет мой отец жил ради того, чтобы его сын мог играть в теннис. Сообщить ему о решении завершить карьеру было тяжелее всего. Даже сказал ему, что мне нелегко это делать», — приводит слова Монфиса RTL France.