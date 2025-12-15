Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Гаэль Монфис: сообщить отцу о решении завершить карьеру было тяжелее всего

Гаэль Монфис: сообщить отцу о решении завершить карьеру было тяжелее всего
Комментарии

68-я ракетка мира французский теннисист Гаэль Монфис рассказал, что сложнее всего ему было сообщать отцу о завершении спортивной карьеры.

«Обдумывал это уже давно. Наконец-то готов попрощаться со спортом, который дал мне всё. Всё ещё люблю теннис. Но сейчас всё больше играет роль возраст и восстановление. У меня есть семья, другие обязанности. Поддерживать стабильность в выступлениях стало намного сложнее. Это естественный процесс для любого спортсмена. В какой-то момент наступает конец. На протяжении 40 лет мой отец жил ради того, чтобы его сын мог играть в теннис. Сообщить ему о решении завершить карьеру было тяжелее всего. Даже сказал ему, что мне нелегко это делать», — приводит слова Монфиса RTL France.

Материалы по теме
Гаэль Монфис проводит 1000-ю неделю в топ-100 мирового рейтинга
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android