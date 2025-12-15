Джон Иснер: межсезонье сильно переоценено. Особенно когда ты уже состоявшийся человек

Бывшая восьмая ракетка мира, американский теннисист Джон Иснер считает, что межсезонье в теннисе сильно переоценено.

«Возможно, это спорное мнение, но межсезонье сильно переоценено. Особенно когда ты уже состоявшийся человек, когда тебе ближе к 30 годам. Не нужно изобретать велосипед, просто нужно поддерживать и сохранять своё здоровье.

Конечно, нужно вести себя очень профессионально, но не стоит изнурять себя до предела в течение трёх недель. Усердно работайте, хорошо высыпайтесь, правильно питайтесь и просто готовьтесь к следующему году. Если тебе 20 лет и ты новичок в туре, да, нужно укрепить своё тело. В начале карьеры межсезонье очень важно для создания этой базы, но как только зарекомендовал себя, важно поддерживать форму и следить за тем, чтобы всё шло гладко, заботиться о себе. Лечение становится столь же важным, как и тренировки в спортзале», — приводит слова Иснера The Tennis Gazette.