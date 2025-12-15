Федерация тенниса Казахстана опровергла слова Тарпищева, что Рыбакина проживает в Москве

В Федерации тенниса Казахстана отреагировали на слова главы Федерации тенниса России (ФТР) Шамиля Тарпищева, что чемпионка Уимблдона-2022, пятая ракетка мира Елена Рыбакина проживает в Москве.

«Распространённая информация с комментарием президента Федерации тенниса России Шамиля Тарпищева о гражданстве Елены Рыбакиной не соответствует действительности. Рыбакина не проживает в Москве. Она является гражданкой Республики Казахстан, имеет казахстанский паспорт и прописана в столице — Астане. Елена сама неоднократно заявляла об этом. Утверждения о наличии у неё российского гражданства или некоего спортивного гражданства не соответствуют фактам — такого понятия как «спортивное гражданство» в Казахстане не существует. Елена Рыбакина официально представляет Казахстан с 2018 года на всех международных турнирах, является членом национальной сборной страны», — приводит слова представителя Федерации тенниса Казахстана Sports.kz.

Ранее Тарпищев, комментируя переходы российских теннисисток под флаги других стран, заявил «Матч ТВ»: «Нам любят припоминать Рыбакину. Но нас можно осуждать, мы не разглядели, что она заиграет. Но живёт она в Москве, у неё российское гражданство. Спортивное — Казахстан».