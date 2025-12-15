Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Багдатис назвал игрока, который составит конкуренцию Синнеру и Алькарасу на ТБШ

Багдатис назвал игрока, который составит конкуренцию Синнеру и Алькарасу на ТБШ
Комментарии

Финалист Australian Open 2006 года, бывшая восьмая ракетка мира киприот Маркос Багдатис рассказал, какой теннисист может составить конкуренцию испанцу Карлосу Алькарасу и итальянцу Яннику Синнеру в борьбе за титулы на турнирах серии «Большого шлема» в ближайшие годы.

«Возможно, Фонсека, я бы сказал. Он один из тех, кто мог бы, и думаю, что сможет.

Но кроме Фонсеки, особенно на турнире «Большого шлема» в пятисетовом матче, я не вижу, кто сможет остановить Алькараса и Синнера… Да, может быть, Александр Зверев сможет выиграть здесь и там, один или два матча. Но это будет тяжело», – приводит слова Багдатиса Tennis 365.

В сезоне-2025 19-летний Фонсека одержал победу на турнире АТР-500 в Базеле (Швейцария) и на турнире АТР-250 в Буэнос-Айресе.

Материалы по теме
Синнер получает немыслимые $ 153 тыс. за час на корте. Медведев отстал от него в семь раз
Синнер получает немыслимые $ 153 тыс. за час на корте. Медведев отстал от него в семь раз
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android