Багдатис назвал игрока, который составит конкуренцию Синнеру и Алькарасу на ТБШ

Финалист Australian Open 2006 года, бывшая восьмая ракетка мира киприот Маркос Багдатис рассказал, какой теннисист может составить конкуренцию испанцу Карлосу Алькарасу и итальянцу Яннику Синнеру в борьбе за титулы на турнирах серии «Большого шлема» в ближайшие годы.

«Возможно, Фонсека, я бы сказал. Он один из тех, кто мог бы, и думаю, что сможет.

Но кроме Фонсеки, особенно на турнире «Большого шлема» в пятисетовом матче, я не вижу, кто сможет остановить Алькараса и Синнера… Да, может быть, Александр Зверев сможет выиграть здесь и там, один или два матча. Но это будет тяжело», – приводит слова Багдатиса Tennis 365.

В сезоне-2025 19-летний Фонсека одержал победу на турнире АТР-500 в Базеле (Швейцария) и на турнире АТР-250 в Буэнос-Айресе.