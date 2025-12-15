Багдатис выбрал лучшего между Синнером и Алькарасом по числу ТБШ к концу карьеры

Финалист Australian Open 2006 года, бывшая восьмая ракетка мира киприот Маркос Багдатис поделился мнением, у кого из двух лидеров современного тенниса испанца Карлоса Алькараса или итальянца Янника Синнера, будет больше титулов на турнирах «Большого шлема» после окончания профессиональной карьеры.

«Это очень сложный вопрос. Я бы выбрал Алькараса, потому что у него, можно сказать, больше разнообразия в игре. Однако он, возможно, менее стабилен в психологическом плане, чем Синнер, поэтому это может сыграть против него. Но да, выбрал бы Алькараса», – приводит слова Багдатиса Tennis365.

К моменту старта сезона-2026 в активе 22-летнего Алькараса шесть титулов чемпиона турниров серии «Большого шлема». 24-летний Синнер выиграл четыре мэйджора.