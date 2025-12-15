Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Багдатис выбрал лучшего между Синнером и Алькарасом по числу ТБШ к концу карьеры

Багдатис выбрал лучшего между Синнером и Алькарасом по числу ТБШ к концу карьеры
Комментарии

Финалист Australian Open 2006 года, бывшая восьмая ракетка мира киприот Маркос Багдатис поделился мнением, у кого из двух лидеров современного тенниса испанца Карлоса Алькараса или итальянца Янника Синнера, будет больше титулов на турнирах «Большого шлема» после окончания профессиональной карьеры.

«Это очень сложный вопрос. Я бы выбрал Алькараса, потому что у него, можно сказать, больше разнообразия в игре. Однако он, возможно, менее стабилен в психологическом плане, чем Синнер, поэтому это может сыграть против него. Но да, выбрал бы Алькараса», – приводит слова Багдатиса Tennis365.

К моменту старта сезона-2026 в активе 22-летнего Алькараса шесть титулов чемпиона турниров серии «Большого шлема». 24-летний Синнер выиграл четыре мэйджора.

Материалы по теме
Преследователи Алькараса и Синнера в борьбе за «Шлемы»: составляем рейтинг теннисистов
Рейтинг
Преследователи Алькараса и Синнера в борьбе за «Шлемы»: составляем рейтинг теннисистов
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android